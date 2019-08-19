Меркель заверила в готовности Берлина к Brexit без соглашения

“Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда мы не будем иметь подписанного соглашения”, — сказала Меркель, цитирует агентство новостей Reuters. По словам канцлера, она будет прилагать усилия, чтобы найти компромисс, до последнего дня переговоров. Меркель отметила, что, по ее мнению, будет лучше, если Великобритания оставит Европейский Союз с соглашением. “Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другому случае”, — добавила канцлер.

Она также напомнила, что уже в следующую среду в Берлин прибудет британский премьер-министр Борис Джонсон. “Мы рады любом визита, ведь нужно говорить и нужно находить хорошие решения”, — отметила Меркель.

Ранее Джонсон неоднократно уверял, что он выступает за выход Великобритании из ЕС 31 октября, — даже без соответствующего соглашения.

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Заявление Меркель прозвучало на фоне обсуждения правительственного доклада, обнародованного 18 августа в британском издании Sunday Times. Согласно документу, в случае неупорядоченного Brexit на Великобританию ожидают недостаток продовольствия, горючего и медикаментов по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Также выход без соглашения приведет к проблемам в работе портов и необходимости восстановления “жесткого” границы с Ирландией, отмечается в докладе.

Член британского правительства Майкл Гоув, который отвечает за приготовление Лондона к возможному выходу из ЕС без соглашения, отметил, что этот документ описывает худший из возможных сценариев. Он также добавил, что за последние три недели было сделаны значительные шаги, чтобы ускорить подготовку к Brexit.

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Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственный источник в правительстве, что документ попал к журналистам от бывшего министра. Последний имел целью повлиять таким образом на ход переговоров между Лондоном и Брюсселем.

Несколько дней назад Борис Джонсон обвинял британским парламентариям, что выступают против Brexit, сотрудничество с Брюсселем, чтобы заблокировать выход Великобритании из ЕС. Он назвал такое сотрудничество “ужасной” и заявил, что она увеличивает вероятность Brexit без всякой сделки.