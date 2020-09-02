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Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить, несмотря на сопротивление США

Киев • УНН

 • 13728 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила позицию немецкого правительства о необходимости достройки российского газопровода “Северный поток-2”, даже на фоне попыток США помешать завершению проекту. Об этом Меркель заявила во время встречи с жителями своего избирательного округа в Штральзунде на севере ФРГ, передает УНН со ссылкой на DW.

Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить, несмотря на сопротивление США

Во время разговора с избирателями она вспомнила американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, участвующих в завершении строительства газопровода. “Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, что распространяются за пределы Соединенных Штатов, являются правомочными”, — отметила Меркель.

Как пишет издание, Штральзунд, в котором выступала канцлер, расположенный на побережье Балтийского моря в земле Мекленбург-Передняя Померания. Российский газопровод играет большую роль для экономики этого региона. Трубы для него поставляются через небольшой порт Зассниц, что в городке Любмин газ с РФ будет попадать на территорию Германии.

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Впрочем, в США настаивают, что газопровод увеличит зависимость Европейского Союза от российского голубого топлива. Это, в свою очередь, усилит возможности для политического давления Кремля на Европу, уверены в Вашингтоне. Однако критики американской позиции в Берлине заявляют, что США преследуют таким образом экономические цели, заставляя Германию покупать американский сжиженный газ.

Соединенные Штаты начали вводить санкции против “Северного потока-2” в прошлом году. Американские ограничения касались прежде всего предприятий, которые принимали непосредственное участие в строительстве газопровода. После прекращения работ европейскими подрядчиками в Москве заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года, задействовав для укладки труб судно “Академик Черский”.

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В июле этого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку, предусматривающую введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов “Северный поток — 2” и “Турецкий поток”. Поправка является частью законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год. В поправке, в частности, речь идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной степени способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов. Прежде чем новые санкции вступят в силу, законопроект об оборонном бюджете еще должен одобрить Сенат Конгресса США и подписать президент Дональд Трамп.

В прошлом месяце трое сенаторов от Республиканской партии США написали письмо портовом оператору Зассница, в котором предупредили, что предприятие может также попасть в американский санкционный список из-за причастности к строительству “Северного потока-2”.

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