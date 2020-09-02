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Меркель переконана, що "Північний потік-2" треба добудувати попри опір США

Київ • УНН

 • 13728 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель підтвердила позицію німецького уряду щодо необхідності добудови російського газопроводу “Північний потік-2” навіть на тлі спроб США завадити завершенню проєкту. Про це Меркель заявила під час зустрічі з жителями свого виборчого округу у Штральзунді на півночі ФРН, передає УНН із посиланням на DW.

Меркель переконана, що "Північний потік-2" треба добудувати попри опір США

Під час розмови з виборцями вона згадала американські санкції, які США планують запровадити проти компаній, що братимуть участь у завершенні будівництва газопроводу. “Ми не вважаємо ці екстериторіальні санкції, тобто ті, що розповсюджуються за межі Сполучених Штатів, правочинними”, — зазначила Меркель.

Як пише видання, Штральзунд, в якому виступала канцлерка, розташований на узбережжі Балтійського моря у землі Мекленбург-Передня Померанія. Російський газопровід грає велику роль для економіки цього регіону: труби для нього постачаються через невеликий порт Зассніц, у містечку Любмін газ з РФ має потрапляти на територію Німеччини.

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Втім, у США наполягають, що газопровід збільшить залежність Європейського Союзу від російського блакитного палива. Це, своєю чергою, посилить можливості для політичного тиску Кремля на Європу, впевнені у Вашингтоні. Однак критики американської позиції у Берліні запевняють, що США переслідують таким чином економічні цілі, змушуючи Німеччину купувати американський скраплений газ.

Сполучені Штати почали запроваджувати санкції проти “Північного потоку-2” минулого року. Американські обмеження стосувалися передусім підприємств, які брали безпосередню участь у будівництві газопроводу. Після припинення робіт європейськими підрядниками в Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року, задіявши для укладання труб судно “Академік Черський”.

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У липні цього року Палата представників Конгресу США проголосувала за поправку, що передбачає введення санкцій щодо учасників, які допоможуть завершити будівництво газопроводів “Північний потік — 2” і “Турецький потік”. Поправка є частиною законопроєкту про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 фінансовий рік. У поправці, зокрема, йдеться про введення обмежувальних заходів проти іноземних осіб, які значною мірою сприяють продажу, оренді або наданні суден для укладання труб, призначених для будівництва зазначених трубопроводів. Перш ніж нові санкції набудуть чинності, законопроєкт про оборонний бюджет ще має схвалити Сенат Конгресу США і підписати президент Дональд Трамп.

Минулого місяця троє сенаторів від Республіканської партії США написали листа портовому оператору Зассніца, в якому попередили, що підприємство може також потрапити в американський санкційний список через причетність до спорудження “Північного потоку-2”.

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