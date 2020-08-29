Макрон заявив про сумніви щодо проекту "Північний потік-2"

"Я не думаю, що підхід, який ми повинні мати з Росією, повинен бути наївним, і я не думаю, що він повинен підживлюватися збільшенням нашої залежності від Росії. Це завжди живило мої сумніви з приводу проекту "Північний потік - 2". Канцлер Німеччини (Ангела Меркель) знає про це", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, міністр оборони ФРН і голова правлячої партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер в середу, 22 липня, заявила, що загроза санкцій з боку США щодо учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2" є "несумісною з міжнародним правом".