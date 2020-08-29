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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон заявил о сомнениях по проекту "Северный поток-2"

Киев • УНН

 • 25036 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон опасается усиления газовой зависимости Европы из-за чего сомневается в проекте "Северный поток-2". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Макрон заявил о сомнениях по проекту "Северный поток-2"

“Я не думаю, что подход, который мы должны иметь с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен подпитываться увеличением нашей зависимости от России. Это всегда подпитывало мои сомнения по поводу проекта „Северный поток — 2“. Канцлер Германии (Ангела Меркель) знает об этом”, — отметил Макрон.

Напомним, министр обороны ФРГ и председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр в среду, 22 июля, заявила, что угроза санкций со стороны США в отношении участников строительства газопровода “Северный поток-2” является “несовместимой с международным правом”.

Украинские Национальные Новости

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