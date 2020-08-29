Макрон заявил о сомнениях по проекту "Северный поток-2"

“Я не думаю, что подход, который мы должны иметь с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен подпитываться увеличением нашей зависимости от России. Это всегда подпитывало мои сомнения по поводу проекта „Северный поток — 2“. Канцлер Германии (Ангела Меркель) знает об этом”, — отметил Макрон.

Напомним, министр обороны ФРГ и председатель правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр в среду, 22 июля, заявила, что угроза санкций со стороны США в отношении участников строительства газопровода “Северный поток-2” является “несовместимой с международным правом”.