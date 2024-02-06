Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину

6 февраля: Всемирный день без мобильного телефона, Международный день бармена

Основателем Всемирного дня без мобильного телефона в 2001 году стал французский писатель Фил Марсо, который написал первый в мире SMS-роман. Всем, кто хочет присоединиться к событию предлагают выходить из дома без мобильных телефонов, и, вообще, делать вид, что их не существует.