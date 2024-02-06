Мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця прибули до України

Вранці, 6 лютого, до України приїхали мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Також в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця, моя колега в минулому в ПАРЄ Лінда Озола. Ласкаво просимо! – написав у Telegram Олексій Гончаренко.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва