Мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця прибули до України
Київ • УНН
Мер Риги та його заступник прибули до Києва 6 лютого.
Вранці, 6 лютого, до України приїхали мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця Лінда Озола. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Також в Київ прибули мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступниця, моя колега в минулому в ПАРЄ Лінда Озола. Ласкаво просимо!
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель прибув до Києва 06.02.24, 06:41 • 36967 переглядiв