Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд
Киев • УНН
Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.
Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать имущество российских бизнесменов, попавших под британские санкции. Об этом сообщает радиостанция LBC со ссылкой на письмо Хана министру регионального развития и жилищного строительства Великобритании Майклу Гоуву, передает УНН.
Детали
Суммарная стоимость имущества российских бизнесменов составляет 1,1 млрд евро ($1,4 млрд), говорится в письме. Мэр Лондона предлагает продать его, а деньги передать на строительство 4 тыс. жилых домов для малообеспеченных граждан, в том числе украинских беженцев в Великобритании.
Я обеспокоен тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для маскировки владения собственностью... Министры должны срочно принять меры по конфискации имущества, купленного соратниками Путина, чтобы мы могли использовать доходы с них на благо нуждающихся
В сообщении Майклу Гоуву мэр Лондона уточнил, что после начала боевых действий на территории Украины призвал правительство конфисковать активы российских бизнесменов и создать реестр иностранных владельцев недвижимости в городе. Он добавил, что действующих мер недостаточно, чтобы избежать уплаты налогов и сокрытия активов.
Дополнение
Ранее Садик Хан разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации.
Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом16 декабря 2023, 21:20 • 110737 просмотров
Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд
Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.
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