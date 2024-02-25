Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Мэр Лондона Садик Хан предложил конфисковать имущество российских бизнесменов, попавших под британские санкции. Об этом сообщает радиостанция LBC со ссылкой на письмо Хана министру регионального развития и жилищного строительства Великобритании Майклу Гоуву, передает УНН.

Детали

Суммарная стоимость имущества российских бизнесменов составляет 1,1 млрд евро ($1,4 млрд), говорится в письме. Мэр Лондона предлагает продать его, а деньги передать на строительство 4 тыс. жилых домов для малообеспеченных граждан, в том числе украинских беженцев в Великобритании.

Я обеспокоен тем, что финансовые трасты все еще могут использоваться для маскировки владения собственностью... Министры должны срочно принять меры по конфискации имущества, купленного соратниками Путина, чтобы мы могли использовать доходы с них на благо нуждающихся написал Садик Хан в письме.

В сообщении Майклу Гоуву мэр Лондона уточнил, что после начала боевых действий на территории Украины призвал правительство конфисковать активы российских бизнесменов и создать реестр иностранных владельцев недвижимости в городе. Он добавил, что действующих мер недостаточно, чтобы избежать уплаты налогов и сокрытия активов.

Дополнение

Ранее Садик Хан разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации.

Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом