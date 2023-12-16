Мэр Лондона отказался передать Киеву авто, которые британцы сдали на металлолом

Мэр Лондона Садик Хан не дал своего согласия на передачу Киеву автомобилей, которые жители Британии сдали на металлолом, в рамках программы борьбы с вредными выбросами. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Отмечается, что мэр Лондона Садик Хан отклонил просьбу Киевского городского головы Виталия Кличко передать автомобили, которые сдали жители британской столицы, как такие, которые не соответствуют экологическим требованиям.

В Лондоне действует программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если сдают на металлолом авто, которое не соответствует экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в 12,5 фунта стерлингов.

В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом и предложил передать часть авто Украине на передовую для спасения жизней и транспортировки.

Япония передала Украине автомобили и оборудование для разминирования

В основном под действие программы подпадают полноприводные авто и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой" в Украине.

Через несколько месяцев, 12 декабря, мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".

Дополнение

Такое решение Садика Хана уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьозен Холл и участник волонтерской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.