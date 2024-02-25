Мер Лондона запропонував конфіскувати майно російських бізнесменів на $1,4 млрд
Київ • УНН
Мер Лондона пропонує конфіскувати лондонську нерухомість російських олігархів на суму 1,4 мільярда доларів для розміщення українських біженців.
Мер Лондона Садік Хан запропонував конфіскувати майно російських бізнесменів, які потрапили під британські санкції. Про це повідомляє радіостанція LBC з посиланням на лист Хана міністру регіонального розвитку та житлового будівництва Великобританії Майклу Гоуву, передає УНН.
Деталі
Сумарна вартість майна російських бізнесменів становить 1,1 млрд євро ($1,4 млрд), йдеться у листі. Мер Лондона пропонує продати його, а гроші передати на будівництво 4 тис. житлових будинків для малозабезпечених громадян, зокрема українських біженців у Великій Британії.
Я стурбований тим, що фінансові трасти все ще можуть використовуватися для маскування володіння власністю… Міністри повинні терміново вжити заходів щодо конфіскації майна, купленого соратниками Путіна, щоб ми могли використовувати доходи з них на благо нужденних
У повідомленні Майклу Гоуву мер Лондона уточнив, що після початку бойових дій на території України закликав уряд конфіскувати активи російських бізнесменів та створити реєстр іноземних власників нерухомості у місті. Він додав, що чинних заходів недостатньо, щоб уникнути сплати податків та приховування активів.
Доповнення
Раніше Садік Хан дозволив передавати Україні старі автомобілі, які підлягають утилізації.
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