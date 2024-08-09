Меньше чем за сутки уже имели 20 тыс. успешных загрузок "Армии+" - Минобороны

Вчера, 9 августа в 13:00 было запущено мобильное приложение "Армия+" и по состоянию на вечер уже было 20 тыс. успешных загрузок. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Буквально вчера, в час дня мы запустили это мобильное приложение и по состоянию на вечер мы уже имели 20 тыс. успешных загрузок. Для сравнения другие системы, которые созданы достаточно давно и несколько лет уже существуют в украинской армии имеют примерно такой же объем пользователей. Поэтому меньше чем за сутки мы уже имели 20 тыс. успешных авторизаций - это очень удивительно - рассказала Черногоренко.

Дополнение

8-го августа начало свою работу новое приложение для военнослужащих "Армия+", которое облегчит работу в Вооруженных сил Украины.

Приложение Армия+ доступно в App Store и Google Play.

В приложении "Армия+" доступны 11 видов рапортов и уникальный ID для военных.

Директор директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков сообщал, что в Минобороны есть два пути активного внедрения в военных подразделениях приложения "Армия+". Один из них директивный, когда издается приказ, распоряжение. Однако в министерстве хотят, чтобы этот процесс был естественным.