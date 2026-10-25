Мелания Трамп допустила визит в Украину

Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что в будущем может посетить Украину. Об этом она сказала во время краткого общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

В частности, на вопрос, планирует ли она посетить Украину, Мелания Трамп ответила: "Посмотрим".

В свою очередь ее муж отметил, что с нетерпением ожидает окончания войны России против Украины.

Я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны - сказал Дональд Трамп.

Напомним

Мелания Трамп инициировала переговоры между Украиной и РФ о локальном прекращении огня в Олешках с 29 октября.

Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках