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The New York Times

Мелания Трамп допустила визит в Украину

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Первая леди США ответила "Посмотрим" на вопрос о возможном визите в Украину. Дональд Трамп заявил о бизнесе с Киевом и москвой после войны.

Мелания Трамп допустила визит в Украину

Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что в будущем может посетить Украину. Об этом она сказала во время краткого общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

В частности, на вопрос, планирует ли она посетить Украину, Мелания Трамп ответила: "Посмотрим".

В свою очередь ее муж отметил, что с нетерпением ожидает окончания войны России против Украины.

Я буду вести бизнес с Украиной и, думаю, с Россией после окончания этой войны

- сказал Дональд Трамп.

Напомним

Мелания Трамп инициировала переговоры между Украиной и РФ о локальном прекращении огня в Олешках с 29 октября.

Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках23.10.26, 22:14 • 10546 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Мелания Трамп
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина