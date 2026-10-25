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The New York Times

Меланія Трамп допустила візит до України

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Перша леді США відповіла "Побачимо" на запитання про можливий візит до України. Дональд Трамп заявив про бізнес із Києвом і москвою після війни.

Меланія Трамп допустила візит до України

Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що у майбутньому може відвідати Україну. Про це вона сказала під час короткотривалого спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, на питання, чи планує вона відвідати Україну, Меланія Трамп відповіла: "Побачимо".

У свою чергу її чоловік зазначив, що з нетерпінням очікує завершення війни росії проти України.

Я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни

- сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо

Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та рф щодо локального припинення вогню в Олешках з 29 жовтня.

Трамп заявив, що Меланія "хоче врятувати дітей" і допомогла домовитися про перемир’я в Олешках23.10.26, 22:14 • 10547 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Меланія Трамп
Війна в Україні
Дональд Трамп
Україна