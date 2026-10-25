Меланія Трамп допустила візит до України
Київ • УНН
Перша леді США відповіла "Побачимо" на запитання про можливий візит до України. Дональд Трамп заявив про бізнес із Києвом і москвою після війни.
Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що у майбутньому може відвідати Україну. Про це вона сказала під час короткотривалого спілкування з журналістами, повідомляє УНН.
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Зокрема, на питання, чи планує вона відвідати Україну, Меланія Трамп відповіла: "Побачимо".
У свою чергу її чоловік зазначив, що з нетерпінням очікує завершення війни росії проти України.
Я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни
Нагадаємо
Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та рф щодо локального припинення вогню в Олешках з 29 жовтня.
Трамп заявив, що Меланія "хоче врятувати дітей" і допомогла домовитися про перемир’я в Олешках23.10.26, 22:14 • 10547 переглядiв