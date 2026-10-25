Меланія Трамп допустила візит до України

Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що у майбутньому може відвідати Україну. Про це вона сказала під час короткотривалого спілкування з журналістами, повідомляє УНН.

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Зокрема, на питання, чи планує вона відвідати Україну, Меланія Трамп відповіла: "Побачимо".

У свою чергу її чоловік зазначив, що з нетерпінням очікує завершення війни росії проти України.

Я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни - сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо

Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та рф щодо локального припинення вогню в Олешках з 29 жовтня.

Трамп заявив, що Меланія "хоче врятувати дітей" і допомогла домовитися про перемир’я в Олешках