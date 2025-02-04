Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»
Киев • УНН
Мелани Чисхолм в интервью Apple Music 1 выразила надежду на воссоединение Spice Girls для празднования 30-летия «Wannabe». Певица также рассказала о работе над новым сольным альбомом.
Певица Мел Си (Мелани Чисхолм) в интервью на Apple Music 1 отметила, что ввиду 30-летия дебютного сингла «Wannabe» британской женской поп-группы, она поддерживает воссоединение Spice Girls для того, чтобы отпраздновать важное событие.
Передает УНН со ссылкой на NME.
Певица и диджей сделала соответствующие комментарии во время недавнего интервью с Ребеккой Джадд на Apple Music 1, где она появилась, чтобы прорекламировать свой будущий сольный альбом и дебютный диджейский микс на Apple Music.
На вопрос, есть ли потенциал для воссоединения Spice Girls с - особенно учитывая 30-летие их дебютного сингла «Wannabe» на горизонте, Мел Си ответила:
Должно быть что-то подходящее 30 лет после «Wannabe». Один раз Spice Girl, всегда Spice Girl. Мы все так чувствуем, но сейчас мы собираемся вместе, потому что мы знаем, что если мы собираемся что-то делать, мы должны начать планировать вещи, чтобы все было правильно
Надо уже сейчас начинать строить планы и воплощать их в жизнь. Скрестим пальцы. Думаю, мы с Мел Би, наверное, пойдем туда с оружием в руках. Ну же! Пора!
Кроме того, в интервью певица также рассказала о сотрудничестве с артистами Роуз Грей и Уффи для своего будущего сольного проекта. Мел Си создала запись в сотрудничестве с теми же людьми, с которыми работала над релизами Spice Girls.
Дополнение
По данным СМИ, бывшая Spice Girl Мел Би обменивает Голливуд на ферму в Англии стоимостью 3,9 миллиона фунтов. Мелани Би, которая сменила гламур Голливуда на более спокойную жизнь в Англии. В течение последнего года бывшая Spice Girl жила на ферме, стоимостью 2,2 миллиона фунтов (15,9 миллиона реалов по текущему курсу). Имущество, расположенное в сельской местности графства Йоркшир, было подобрано художницей, которая выбрала сельскую местность для воспитания своих дочерей.
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