Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Певица Мел Си (Мелани Чисхолм) в интервью на Apple Music 1 отметила, что ввиду 30-летия дебютного сингла «Wannabe» британской женской поп-группы, она поддерживает воссоединение Spice Girls для того, чтобы отпраздновать важное событие.

Передает УНН со ссылкой на NME.

Певица и диджей сделала соответствующие комментарии во время недавнего интервью с Ребеккой Джадд на Apple Music 1, где она появилась, чтобы прорекламировать свой будущий сольный альбом и дебютный диджейский микс на Apple Music.

На вопрос, есть ли потенциал для воссоединения Spice Girls с - особенно учитывая 30-летие их дебютного сингла «Wannabe» на горизонте, Мел Си ответила:

Должно быть что-то подходящее 30 лет после «Wannabe». Один раз Spice Girl, всегда Spice Girl. Мы все так чувствуем, но сейчас мы собираемся вместе, потому что мы знаем, что если мы собираемся что-то делать, мы должны начать планировать вещи, чтобы все было правильно