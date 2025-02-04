Мел Сі натякнула на можливе возз'єднання Spice Girls до 30-річчя "Wannabe"

Співачка Мел Сі (Мелані Чісхолм) інтерв'ю на Apple Music 1 зазначила, що з огляду на 30-річчя дебютного синглу "Wannabe" британського жіночого попгурту, вона підтримує воз'єднання Spice Girls для того, щоб відсвяткувати важливу подію.

Передає УНН із посиланням на NME.

Співачка та діджей зробила відповідні коментарі під час нещодавнього інтерв'ю з Ребеккою Джадд на Apple Music 1, де вона з'явилася, щоб прорекламувати свій майбутній сольний альбом та дебютний діджейський мікс на Apple Music.

На питання, чи є потенціал для возз’єднання Spice Girls з – особливо з огляду на 30-річчя їхнього дебютного синглу "Wannabe" на горизонті, Мел Сі відповіла:

Повинно бути щось відповідне 30 років після "Wannabe". Один раз Spice Girl, завжди Spice Girl. Ми всі так відчуваємо, але зараз ми збираємося разом, тому що ми знаємо, що якщо ми збираємося щось робити, ми повинні почати планувати речі, щоб все було правильно - зазначила співачка.

Треба вже зараз починати будувати плани і втілювати їх у життя. Схрестимо пальці. Думаю, ми з Мел Бі, напевно, підемо туди зі зброєю в руках. Ну ж бо! Пора! - наглосила Мел Сі.

Крім того, у інтерв’ю співачка також розповіла про співпрацю з артистами Роуз Грей і Уффі для свого майбутнього сольного проекту. Мел Сі створила запис у співпраці з тими ж людьми, з якими працювала над релізами Spice Girls.

Доповнення

За даними ЗМІ, колишня Spice Girl Мел Бі обмінює Голлівуд на ферму в Англії вартістю 3,9 мільйона фунтів. Мелані Бі, яка змінила гламур Голлівуду на спокійніше життя в Англії. Протягом останнього року колишня Spice Girl жила на фермі, вартістю 2,2 мільйона фунтів (15,9 мільйона реалів за поточним курсом). Майно, розташоване в сільській місцевості графства Йоркшир, було підібрано художницею, яка вибрала сільську місцевість для виховання своїх дочок.

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