McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

Киев • УНН
McDonald's приостанавливает работу системы заказов с искусственным интеллектом после того, как клиенты сообщают об ошибках, например, добавление бекона в заказ мороженого.
McDonald's прекращает испытания системы искусственного интеллекта в автокафе (drive-thru) после того, как клиенты сообщили об ошибках в своих заказах, в том числе о добавлении бекона к мороженому, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Система ИИ-заказов сети быстрого питания, разработанная IBM, использует распознавание голоса для обработки заказов и с 2021 года была развернута более чем в 100 заведениях McDonald's в США.
Однако в последние месяцы надежность технологии была поставлена под сомнение, поскольку представители общественности начали делиться в социальных сетях видеороликами о путанице в заказах.
Кроме того, что помощник с искусственным интеллектом "украсил" десерт беконом, он добавил к заказу другого клиента куриные наггетсы на сумму 211 долларов, указывает издание.
В другом видео в TikTok, опубликованном с подписью "Борьба с роботом McDonald's", видно, как женщина изо всех сил пытается заказать ванильное мороженое и бутылку воды, а взамен получает несколько мороженых, пакетики кетчупа и две порции масла.
McDonald's поручил франчайзи отказаться от этой технологии до конца июля, поскольку решил не продлевать контракт, о чем впервые сообщило отраслевое издание Restaurant Business.
В заявлении гиганта быстрого питания говорится: "Хотя на сегодня были достигнуты успехи, мы считаем, что есть возможность шире изучить решения для голосового заказа".
В McDonald's также заявили, что уверены, что эта технология по-прежнему будет частью будущего компании.
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