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McDonald's припиняє випробування системи замовлень зі ШІ після помилок на кшталт бекону в морозиві

Київ • УНН

 • 101435 перегляди

McDonald's призупиняє роботу системи замовлень зі штучним інтелектом після того, як клієнти повідомляють про помилки, наприклад, додавання бекону в замовлення морозива.

McDonald's припиняє випробування системи замовлень зі ШІ після помилок на кшталт бекону в морозиві

McDonald's припиняє випробування системи штучного інтелекту в автокафе (drive-thru) після того, як клієнти повідомили про помилки у своїх замовленнях, у тому числі про додавання бекону до морозива, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Система ШІ-замовлень мережі швидкого харчування, розроблена IBM, використовує розпізнавання голосу для обробки замовлень і з 2021 року була розгорнута більш ніж у 100 закладах McDonald's у США.

Проте в останні місяці надійність технології була поставлена ​​під сумнів, оскільки представники громадськості почали ділитися у соціальних мережах відеороликами про плутанину в замовленнях.

Окрім того, що помічник із штучним інтелектом "прикрасив" десерт беконом, він додав до замовлення іншого клієнта курячі нагетси на суму 211 доларів, вказує видання.

В іншому відео у TikTok, опублікованому з підписом "Боротьба з роботом McDonald's", видно, як жінка щосили намагається замовити ванільне морозиво та пляшку води, а натомість отримує кілька морозив, пакетики кетчупу та дві порції масла.

McDonald's доручив франчайзі відмовитись від цієї технології до кінця липня, оскільки вирішив не продовжувати контракт, про що вперше повідомило галузеве видання Restaurant Business.

У заяві гіганта швидкого харчування йдеться: "Хоча на сьогодні було досягнуто успіхів, ми вважаємо, що є можливість ширше вивчити рішення для голосового замовлення".

У McDonald's також заявили, що впевнені, що ця технологія, як і раніше, буде частиною майбутнього компанії.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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