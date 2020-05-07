Исследование: почти половина украинцев считает, что надо пропустить жителей неподконтрольных Украине территорий для лечения от COVID-19

“Мир стоит перед беспрецедентной угрозой пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Это самый крупный кризис со времен Второй мировой войны. COVID-19 вызвал глобальный кризис в сфере здравоохранения, социальный и экономический кризис”, — сказала Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Ґерчева. — “Во время изоляции уязвимые группы страдают больше всего от кризиса. ПРООН работает над тем, чтобы никого не оставить в стороне”.

Сообщается, что в ходе опроса выяснилось, что большинство украинцев узнают информацию о коронавирусной болезни COVID-19 и способах обезопасить себя от нее из средств массовой информации (63%) и социальных сетей (49%). 25% респондентов обращаются за информацией к официальным источникам, таких как сайты Министерства здравоохранения Украины, Всемирной организации здравоохранения и тому подобное. Кроме того, 11% респондентов узнают информацию о COVID-19 от родственников и друзей.

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Также в ходе опроса респондентов спрашивали о других вызовах, связанных с распространением COVID-19.

“Украинцев спрашивали об их отношении к ситуации, которая сложилась в феврале этого года в Новых Санжарах, когда митингующие напали на автобусы, в которых находились эвакуированные из китайского Уханя украинцы. 35% украинцев считают такое поведение недопустимым — преступлением, за которое виновные должны быть наказаны в соответствии с законом. 30% респондентов считают, что не все так однозначно, и ситуация была спровоцирована властями, которые не проинформировали местное население должным образом. Еще 15% опрошенных считают, что ситуацию спровоцировали оппозиционные силы. Лишь 1,6% считают, что митингующие поступили правильно”, — говорится в пресс-релизе.

Также в ходе опроса 42% украинцев согласились с тем, что необходимо пропускать жителей неподконтрольных правительству Украины территорий на подконтрольную территорию для лечения коронавирусной болезни COVID-19, а 19% согласились с этим утверждением, но с определенными оговорками. Против высказалась четверть опрошенных. Следует отметить, что в мире пока не существует специфической вакцины или лекарственных средств против COVID-19, ученые только пытаются их разработать. Поэтому, вероятно, речь идет именно о поддержании состояния здоровья больных, у которых обнаружена тяжелая форма указанного заболевания.

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Касательно методологии, то в пресс-релизе сообщили, что исследование проводилось Киевским международным институтом социологии с 9 по 24 апреля 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины.

“Опрос проводился во всех областях Украины, кроме территорий, временно контролируемых властью Украины, — АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Полевой этап длился с 17 по 22 апреля 2020 года. В результате полевого этапа были собраны 2000 анкет”, — пояснили в институте.

Напомним, около трети украинцев не поддерживают запрет “георгиевской ленточки”.