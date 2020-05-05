Близько третини українців не підтримують заборону "георгіївської стрічки" – опитування

Так, близько третини українців підтримують рішення про заборону "георгіївської стрічки", але ще близько третини не підтримують. Для 25% - це байдуже.

Прихильників рішення про заборону найбільше на Заході (44% підтримують, 23,2% не підтримують), у Центральному регіоні думки поділилися навпіл (по 30–31%), найменше прихильників – на Півдні та Сході (близько 20% підтримують таке рішення, 40% - не підтримують).

Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, 12 червня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди "георгіївської (гвардійської) стрічки".