Майже половина українців вважає, що потрібно впустити мешканців непідконтрольних уряду територій для лікування від COVID-19 - дослідження

"Світ стоїть перед безпрецедентною загрозою пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільша криза з часів Другої світової війни. COVID-19 спричинив глобальну кризу у сфері охорони здоров’я, соціальну та економічну кризи“,- сказала Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева. — “Під час ізоляції вразливі групи потерпають найбільше від кризи. ПРООН працює над тим, щоб нікого не залишити осторонь”.

Повідомляється, що під час опитування з’ясувалося, що більшість українців дізнаються інформацію про коронавірусну хворобу COVID-19 та способи убезпечити себе від неї із засобів масової інформації (63 %) та соціальних мереж (49 %). 25% респондентів звертаються по інформацію до офіційних джерел, таких як сайти Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо. Окрім того, 11% респондентів дізнаються інформацію про COVID-19 від родичів та друзів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Близько половини українців вважає, що події в Україні розвиваються в хибному напрямі — опитування

Також під час опитування респондентів запитували про інші виклики, пов’язані з поширенням COVID-19.

“Українців запитували про їхнє ставлення до ситуації, яка склалася в лютому цього року в Нових Санжарах, коли мітингувальники здійснили напад на автобуси, у яких знаходилися евакуйовані з китайського Уханя українці. 35 % українців вважають таку поведінку неприпустимою — злочином, за який винні мають бути покарані відповідно до закону. 30% респондентів вважають, що не все так однозначно, і що ситуація була спровокована владою, яка не проінформувала місцеве населення належним чином. Ще 15 % опитаних вважають, що ситуацію спровокували опозиційні сили. Лише 1,6% вважають, що мітингувальники вчинили правильно”, — йдеться у пресрелізі.

Також під час опитування 42 % українців погодилися з тим, що необхідно пропускати мешканців непідконтрольних Уряду України територій на підконтрольну територію для лікування коронавірусної хвороби COVID-19, а 19 % погодилися з цим твердженням, але з певними застереженнями. Проти висловилася чверть опитаних. Слід зазначити, що у світі поки не існує специфічної вакцини або лікарських засобів проти COVID-19, вчені тільки намагаються їх розробити. Тому, ймовірно, мова йде саме про підтримку стану здоров'я хворих, у яких виявлена важка форма зазначеного захворювання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рейтинг президента Зеленського знизився — опитування КМІС

Щодо методології, то у пресрелізі повідомили, що дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 24 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України.

“Опитування проводилося у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України, — АР Крим, окремих районів Донецької та Луганської областей. Польовий етап тривав з 17 до 22 квітня 2020 року. У результаті польового етапу було зібрано 2000 анкет”, — пояснили в інституті.

Нагадаємо, близько третини українців не підтримують заборону “георгіївської стрічки”.