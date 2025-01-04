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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированные удары рф по Сумщине: за сутки пятеро травмированных, ночью сбито 18 дронов

Массированные удары рф по Сумщине: за сутки пятеро травмированных, ночью сбито 18 дронов

Киев  •  УНН

 • 5861 просмотра

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За сутки россияне атаковали 43 населенных пункта Сумщины, нанеся 154 удара и ранив 5 мирных жителей. Силы ПВО уничтожили дронов типа Shahed в регионе за ночь.

За минувшие сутки, 3 января, российские оккупанты атаковали 43 населенных пункта Сумской области.  В результате вражеских обстрелов пять человек получили ранения. В ночь на 4 января силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 18 "шахедов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона и Сумскую ОВА.

В общем правоохранители зафиксировали 154 удара по Сумщине из различных видов оружия.  В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили пятеро мирных жителей.

 Повреждены 6 частных домов, 2 автомобиля, здание предприятия, заправочная емкость и крыша хозяйственного помещения.

По данным ОВА, сегодня, 4 января в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 18 вражеских БПЛА типа Shahed. С начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 35 российских беспилотников. 

Над Украиной сбили 34 из 81 дронов во время ночной атаки рф4 янв. 2025, 07:09 • 13406 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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