Массированные удары рф по Сумщине: за сутки пятеро травмированных, ночью сбито 18 дронов
Киев • УНН
За сутки россияне атаковали 43 населенных пункта Сумщины, нанеся 154 удара и ранив 5 мирных жителей. Силы ПВО уничтожили дронов типа Shahed в регионе за ночь.
За минувшие сутки, 3 января, российские оккупанты атаковали 43 населенных пункта Сумской области. В результате вражеских обстрелов пять человек получили ранения. В ночь на 4 января силы противовоздушной обороны уничтожили в регионе 18 "шахедов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона и Сумскую ОВА.
В общем правоохранители зафиксировали 154 удара по Сумщине из различных видов оружия. В результате вражеских попаданий телесные повреждения получили пятеро мирных жителей.
Повреждены 6 частных домов, 2 автомобиля, здание предприятия, заправочная емкость и крыша хозяйственного помещения.
По данным ОВА, сегодня, 4 января в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 18 вражеских БПЛА типа Shahed. С начала 2025 года подразделениями ПВО области уже уничтожено 35 российских беспилотников.
Над Украиной сбили 34 из 81 дронов во время ночной атаки рф4 янв. 2025, 07:09 • 13406 просмотров