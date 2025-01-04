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Масовані удари рф по Сумщині: за добу пʼятеро травмованих, вночі збито 18 дронів

Київ • УНН

 • 28583 перегляди

За добу росіяни атакували 43 населені пункти Сумщини, завдавши 154 удари та поранивши 5 мирних жителів. Сили ППО знищили дронів типу Shahed у регіоні за ніч.

За минулу добу, 3 січня, російські окупанти атакували 43 населені пункти Сумської області.  Внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей отримали поранення. У ніч на 4 січня сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 18 "шахедів". Про це УНН повідомляє із послання на поліцію регіону та Сумську ОВА.

Загалом правооохоронці зафіксували 154 удари по Сумщини з різних видів зброї.  Унаслідок ворожих влучань тілесні ушкодження отримали п’ятеро мирних жителів.

 Пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобіля, будівлю підприємства, заправну ємність та дах господарського приміщення.

За даними ОВА, сьогодні, 4 січня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 18 ворожих БПЛА типу Shahed. З початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 35 російських безпілотників. 

Над Україною збили 34 з 81 дронів під час нічної атаки рф04.01.25, 09:09 • 29600 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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