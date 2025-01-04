Масовані удари рф по Сумщині: за добу пʼятеро травмованих, вночі збито 18 дронів

За минулу добу, 3 січня, російські окупанти атакували 43 населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих обстрілів п’ятеро людей отримали поранення. У ніч на 4 січня сили протиповітряної оборони знищили в регіоні 18 "шахедів". Про це УНН повідомляє із послання на поліцію регіону та Сумську ОВА.

Загалом правооохоронці зафіксували 154 удари по Сумщини з різних видів зброї. Унаслідок ворожих влучань тілесні ушкодження отримали п’ятеро мирних жителів.

Пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобіля, будівлю підприємства, заправну ємність та дах господарського приміщення.

За даними ОВА, сьогодні, 4 січня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 18 ворожих БПЛА типу Shahed. З початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 35 російських безпілотників.

Над Україною збили 34 з 81 дронів під час нічної атаки рф