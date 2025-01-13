Масштабный пожар в учебном заведении на Ивано-Франковщине: что известно об инциденте
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании учебного заведения, охватив 220 кв.м. площади. 45 спасателей и 13 спецмашин успешно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
12 января в Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании учебного заведения.
Огонь охватил площадь 220 квадратных метров. Операция по тушению огня осложнялась из-за сильного ветра и отсутствия поблизости водоисточников.
Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать. Для борьбы с огнем было привлечено 45 сотрудников ГСЧС и 13 специализированных машин.
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.
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