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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный пожар в учебном заведении на Ивано-Франковщине: что известно об инциденте

Киев  •  УНН

 • 1554 просмотра

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В Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании учебного заведения, охватив 220 кв.м. площади. 45 спасателей и 13 спецмашин успешно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

12 января в Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании учебного заведения.

Огонь охватил площадь 220 квадратных метров. Операция по тушению огня осложнялась из-за сильного ветра и отсутствия поблизости водоисточников.

Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать. Для борьбы с огнем было привлечено 45 сотрудников ГСЧС и 13 специализированных машин.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов02.11.24, 00:21 • 30211 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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