Масштабный пожар в учебном заведении на Ивано-Франковщине: что известно об инциденте

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали пожар в учебном заведении. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

12 января в Ивано-Франковской области произошел пожар в двухэтажном здании учебного заведения.

Огонь охватил площадь 220 квадратных метров. Операция по тушению огня осложнялась из-за сильного ветра и отсутствия поблизости водоисточников.

Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось ликвидировать. Для борьбы с огнем было привлечено 45 сотрудников ГСЧС и 13 специализированных машин.

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет.

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