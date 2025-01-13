Масштабна пожежа в навчальному закладі на Івано-Франківщині: що відомо про інцидент

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу в навчальному закладі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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12 січня в Івано-Франківській області сталася пожежа в двоповерховій будівлі навчального закладу.

Вогонь охопив площу 220 квадратних метрів. Операція з гасіння вогню ускладнювалася через сильний вітер і відсутність поблизу вододжерел.

Завдяки злагодженим діям рятувальників, пожежу вдалося ліквідувати. Для боротьби з вогнем було залучено 45 співробітників ДСНС та 13 спеціалізованих машин.

На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

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