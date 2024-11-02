В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 50984 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 74835 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 89032 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 121620 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 139160 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 139153 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 137893 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 177383 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131702 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов

В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов

Киев  •  УНН

22:21 • 1554 просмотра

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В результате ракетных ударов по Харькову разрушен двухэтажный жилой дом и повреждены многоэтажки. Спасатели потушили два очага возгорания на площади 20 кв. м.

В Харькове спасатели ликвидировали 2 очага возгорания на площади 20 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Вчера враг нанес ракетные удары по Харькову, в результате которых есть пострадавшие и значительные разрушения. Одно из попаданий произошло в двухэтажный жилой дом, который подвергся полному уничтожению.

Кроме этого, пострадали несколько многоэтажных жилых домов, частные домохозяйства, гаражи, а также многочисленные автомобили. По предварительным данным, спасатели успели ликвидировать два очага возгорания, которые охватили площадь около 20 квадратных метров.

Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции1 ноября 2024, 21:15 • 5153 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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