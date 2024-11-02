В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов
Киев • УНН
В результате ракетных ударов по Харькову разрушен двухэтажный жилой дом и повреждены многоэтажки. Спасатели потушили два очага возгорания на площади 20 кв. м.
В Харькове спасатели ликвидировали 2 очага возгорания на площади 20 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Вчера враг нанес ракетные удары по Харькову, в результате которых есть пострадавшие и значительные разрушения. Одно из попаданий произошло в двухэтажный жилой дом, который подвергся полному уничтожению.
Кроме этого, пострадали несколько многоэтажных жилых домов, частные домохозяйства, гаражи, а также многочисленные автомобили. По предварительным данным, спасатели успели ликвидировать два очага возгорания, которые охватили площадь около 20 квадратных метров.
Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции1 ноября 2024, 21:15 • 5153 просмотра