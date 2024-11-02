В Харькове спасатели ликвидировали пожары после ракетных ударов

В Харькове спасатели ликвидировали 2 очага возгорания на площади 20 кв. м. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Вчера враг нанес ракетные удары по Харькову, в результате которых есть пострадавшие и значительные разрушения. Одно из попаданий произошло в двухэтажный жилой дом, который подвергся полному уничтожению.

Кроме этого, пострадали несколько многоэтажных жилых домов, частные домохозяйства, гаражи, а также многочисленные автомобили. По предварительным данным, спасатели успели ликвидировать два очага возгорания, которые охватили площадь около 20 квадратных метров.

Удар по полиции в Харькове: количество пострадавших увеличилось до 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции