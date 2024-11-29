Масштабный обмен телами: в рф вернули лишь 52 погибших
Киев • УНН
Состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией. рф вернула лишь 52 погибших.
россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. в рф вернулись тела 52 погибших, в Украину - 502. Об этом сообщил депутат госдумы рф шамсаил саралиев, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
По сообщению украинского координационного штаба по обращению с военнопленными, 397 военнослужащих ВСУ, чьи тела вернула россия, погибли на Донецком направлении, 24 – на Луганском, 64 – на Запорожском.
Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать29 нояб. 2024, 11:30 • 12297 просмотров