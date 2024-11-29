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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 43240 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
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Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Масштабный обмен телами: в рф вернули лишь 52 погибших

Масштабный обмен телами: в рф вернули лишь 52 погибших

Киев  •  УНН

 • 5926 просмотра

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Состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией. рф вернула лишь 52 погибших.

россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. в рф вернулись тела 52 погибших, в Украину - 502. Об этом сообщил депутат госдумы рф шамсаил саралиев, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По сообщению украинского координационного штаба по обращению с военнопленными, 397 военнослужащих ВСУ, чьи тела вернула россия, погибли на Донецком направлении, 24 – на Луганском, 64 – на Запорожском.

Украина вернула тела 502 погибших защитников: откуда их удалось забрать29 нояб. 2024, 11:30 • 12297 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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