Временно оккупированный Мариуполь страдает от нашествия бродячих животных и угрозы бешенства. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В захваченном Мариуполе появилась новая проблема, которая стала серьезным вызовом для местных жителей и отмечается отсутствием адекватных мер со стороны оккупационной администрации. По улицам города бродят бродячие животные, которые остались без хозяев после начала войны и оказались брошенными и не пристроенными. Это создает реальную угрозу для населения, ведь животные могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Особенно тревожная ситуация с распространением бешенства среди бродячих животных. Недавно во временно оккупированном Крыму были зафиксированы случаи заболевания бродячих животных бешенством, причем большинство случаев касаются домашних животных, которые стали бездомными. Этот факт подчеркивает серьезность ситуации и опасность, с которой сталкиваются жители оккупированных территорий.

Об отношении оккупантов к животным уже не раз сообщалось, и ситуация в Луганском зоопарке является ярким примером их безответственности. В зоопарке большинство животных страдают от болезней и истощения, но это не беспокоит местных коллаборантов.

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