На временно оккупированных территориях россияне придумали новый способ паспортизировать население. Они ввели обязательную флюорографию, но при условии наличия паспорта рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

В регионе ввели выездную флюорографию по селам, которая является обязательной. Однако для получения "услуги" надо иметь российский страховой полис и паспорт рф. Таким образом оккупанты фактически используют медицинские услуги для навязывания своей макулатуры, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что врачи из РФ, которые проводят объезд, фиксируют списки тех, кто получил услугу и кто не пришел. В Сопротивлении предполагают, что со временем для тех, кто не сделал флюорографию будут применены дополнительные ограничения.

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