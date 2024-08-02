Киев • УНН
На оккупированных территориях ввели обязательную флюорографию, но только при наличии паспорта рф. Это новый способ заставить население получить российские документы.
На временно оккупированных территориях россияне придумали новый способ паспортизировать население. Они ввели обязательную флюорографию, но при условии наличия паспорта рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
В регионе ввели выездную флюорографию по селам, которая является обязательной. Однако для получения "услуги" надо иметь российский страховой полис и паспорт рф. Таким образом оккупанты фактически используют медицинские услуги для навязывания своей макулатуры,
Детали
Отмечается, что врачи из РФ, которые проводят объезд, фиксируют списки тех, кто получил услугу и кто не пришел. В Сопротивлении предполагают, что со временем для тех, кто не сделал флюорографию будут применены дополнительные ограничения.
Мужчин в "лнр" будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете - ОВА2 августа 2024, 06:37 • 22387 просмотров