Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдовы
Киев • УНН
Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о своей победе на выборах главы государства, набрав 54% голосов. Санду обещает продвигать страну в ЕС, несмотря на противодействие России.
Президент Молдовы Майа Санду объявила о своей победе на выборах главы государства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Издание отмечает, что победа бывшей сотрудницы Всемирного банка стала проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной границе Европы. Эта победа приобретает особое значение, ведь Россия усиливает усилия, чтобы остановить сближение стран региона с Западом".
Мы доказали, что объединившись, можем победить тех, кто хотел поставить нас на колени,
Издание отмечает, что переизбрание Санду стало проверкой устойчивости проевропейских настроений на восточной границе Европы.
Эта победа является знаковой на фоне усилий диктатора владимира путина, направленных на то, чтобы остановить сближение страны с Западом.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, Санду набрала 54% голосов по результатам предварительного подсчета почти на 98% избирательных участков. Таким образом она опередила своего соперника Александра Стояногло - бывшего главного прокурора, который обещал сохранять тесные связи с Кремлем.
В издании добавляют, что Санду пообещала продвигать Молдову в ЕС, несмотря на жесткое противодействие России, которую она обвиняет во вмешательстве в демократический процесс в стране.
Напомним
Полиция Молдовы зарегистрировала 191 нарушение во время второго тура президентских выборов по состоянию на 18:30. Самыми распространенными нарушениями стали фотографирование бюллетеней и предвыборная агитация.