МАГАТЭ провело ротации миссий на четырех украинских АЭС

Состоялись очередные ротации постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на четырех АЭС Украины, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в Telegram, пишет УНН.

В течение второй декады января 2024 года на ОП "Ривненская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" была успешно проведена девятнадцатая ротация экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии, на ГСП "Чернобыльская АЭС" - двадцать первая ротация - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга за состоянием безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине.

Дополнение

25 января глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС.

Также МАГАТЭ в отчете сообщало, что российские войска снова установили мины по периметру Запорожской атомной электростанции, которые были изъяты в ноябре.