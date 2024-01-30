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МАГАТЕ провело ротації місій на чотирьох українських АЕС

МАГАТЕ провело ротації місій на чотирьох українських АЕС

Київ • УНН

 • 22488 перегляди

МАГАТЕ провело чергову ротацію моніторингових місій на чотирьох українських атомних електростанціях.

Відбулися чергові ротації постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на чотирьох АЕС України, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України у Telegram, пише УНН

Упродовж другої декади січня 2024 року на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено дев’ятнадцяту ротацію експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії, на ДСП "Чорнобильська АЕС" - двадцять першу ротацію

- йдеться у повідомленні.

Деталі 

Як зазначається, постійно діючі місії МАГАТЕ на українських атомних електростанціях було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії росії в Україні.

Доповнення 

25 січня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у найближчі два тижні відвідає Запорізьку АЕС

Також МАГАТЕ у звіті повідомляло, що російські війська знову встановили міни по периметру Запорізької атомної електростанції, які були вилучені в листопаді. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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