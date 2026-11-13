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"Маг" получил подозрение по делу об обещаниях "исцелить" ребенка - мать перевела 60 тыс. грн

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

27-летний киевлянин обещал матери тяжелобольного 7-летнего мальчика исцеление с помощью обрядов. За консультации женщина перевела 60 тысяч гривен.

"Маг" получил подозрение по делу об обещаниях "исцелить" ребенка - мать перевела 60 тыс. грн

В Киеве сообщили о подозрении "магу", который за 60 тыс. грн обещал матери "обрядами" "помочь" 7-летнему мальчику. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 13 ноября, пишет УНН.

В Киеве сообщено о подозрении "магу", который обманул мать мальчика, обещая помощь и исцеление

- сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, "сообщено о подозрении 27-летнему жителю Киева, который стал известен благодаря телевизионным шоу и, пользуясь популярностью, предлагал помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в частности родителям больных детей и родственникам без вести пропавших военнослужащих".

Действия "мага" квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники).

По данным прокуратуры, в мае 2025 года к "магу" обратилась женщина, воспитывающая 7-летнего сына с тяжелым диагнозом и расстройствами поведения, которые не лечатся, а требуют коррекции поведения. "Пользуясь уязвимым психологическим состоянием женщины, "маг" убедил ее в необходимости проведения платных "консультаций" и "обрядов", которые должны были помочь ее сыну. Женщина перечислила за такую "помощь" в общей сложности 60 000 грн. Никакого эффекта, кроме обогащения так называемого мага, его обряды не имели", — сообщили в прокуратуре.

"Кроме "магических услуг" и "марафонов", мужчина зарабатывал продажей статуэток "золотого буйвола, который помогает миллионерам", а также чудо-свечей, помогающих снять "порчу". Купить статуэтку можно было за 9000 грн, а чудо-свечу — за 1300 грн", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "для увеличения количества подписчиков своих страниц мужчина делал "расклады карт" на ход войны, "предсказывал", что киевлян с правого на левый берег города будут перевозить баржами, и подчеркивал — "маги и ведьмы во время войны обладают особой силой не просто выживать, а хорошо жить"".

Санкция статьи за мошенничество предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полиция разоблачила мошенников, которые выманили более 1 млн грн под видом благотворительных фондов23.06.26, 17:06 • 3912 просмотров

Юлия Шрамко

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