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"Маг" отримав підозру за обіцянки "зцілення" дитини - матір переказала 60 тис. грн

Київ • УНН

 • 114 перегляди

27-річний киянин обіцяв матері тяжкохворого 7-річного хлопчика зцілення за допомогою обрядів. За консультації жінка переказала 60 тисяч гривень.

"Маг" отримав підозру за обіцянки "зцілення" дитини - матір переказала 60 тис. грн

У Києві повідомили про підозру "магу", який за 60 тис. грн обіцяв матері "обрядами" "допомогти" 7-річному хлопчику. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі 13 листопада, пише УНН.

У Києві повідомлено про підозру "магу", який ошукав матір хлопчика, обіцяючи допомогу і зцілення

- повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, "повідомлено про підозру 27-річному жителю Києва, який став відомим завдяки телевізійним шоу, та користуючись популярністю, пропонував допомогу людям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях, зокрема батькам хворих дітей та рідним безвісти зниклих військових".

Дії "мага" кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

За даними прокуратури, у травні 2025 року до "мага" звернулася жінка, яка виховує 7-річного сина з тяжким діагнозом та розладами поведінки, що не лікуються, а потребують коригування поведінки. "Користуючись вразливим психологічним станом жінки, "маг" переконав її у необхідності проведення платних "консультацій" та "обрядів", які мали допомогти її сину. Жінка переказала за таку "допомогу" загалом 60 000 грн. Жодного ефекту, окрім збагачення так званого мага, його обряди не мали", - повідомили у прокуратурі.

"Крім "магічних послуг" та "марафонів", чоловік заробляв продажем статуеток "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", а також диво-свічок, що допомагають зняти "порчу". Купити статуетку можна було за 9000 грн, а диво-свічку за 1300 грн", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "для збільшення кількості підписників своїх сторінок чоловік робив "розклади карт" на перебіг війни, "віщував", що киян з правого на лівий берег міста возитимуть баржами та наголошував – "маги та відьми мають під час війни особливу силу не просто виживати, а жити добре"".

Санкція статті за шахрайство передбачає до 8 років позбавлення волі.

Поліція викрила шахраїв, які виманили понад 1 млн грн під виглядом благодійних фондів23.06.26, 17:06 • 3912 переглядiв

Юлія Шрамко

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