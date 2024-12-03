Львовский блогер Стахив вышел из СИЗО, за него внесли залог

За львовского блогера, псевдоактивиста Остапа Стахива внесли залог в 908 тысяч гривен и он вышел из СИЗО. Он подозреваемый по делу о сливе данных о размещении ВСУ. Об этом сообщил журналисту УНН его адвокат Николай Кременец.

На вопрос, действительно ли за Стахива внесли залог в 908 тысяч гривен, Кременец ответил: "Да".

"Он вышел из СИЗО", - добавил адвокат.

Дополнение

Львовский блогер и псевдоактивист получил подозрение в сливе данных о размещении ВСУ.

28 ноября Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения для провокатора Остапа Стахива до 25 декабря. Ему тогда назначили залог в размере 908,4 тысячи гривен.