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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Львовом пронесся мощный ливень: автомобили "плывут" по улицам

Киев • УНН

 • 20628 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Мощный ливень прошел во Львове, из-за чего дождевая вода затопила улицы города. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Львовом пронесся мощный ливень: автомобили "плывут" по улицам

Так, затоплен центр города. Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городоцкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковушки чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что сегодня в западных областях ожидаются дожди и грозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крещатик после ночного ливня: затоплены переходы, сорваны крыши и обвалено здание

Напомним, непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы. Так, из-за сильного ливня и ветра снесло крышу в одном из МАФов, сорвало рекламные баннеры с домов, затопило улицы.

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