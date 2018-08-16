Хрещатик після нічної зливи: затоплені переходи, зірвані дахи і обвалена будівля
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вночі у Києві пройшла сильна злива: на головній вулиці столиці затоплені підземні переходи та деякі приміщення, повалені дерева, а також обвалилася частина будівлі на Хрещатику, де раніше сталася пожежа. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Уздовж всього Хрещатика, починаючи від Європейської площі до Бессарабського ринку можна побачити наслідки руйнівної стихії — зірвані дахи мафів та літніх терас ресторанів, затоплені переходи, на вулицях бруд, гілки та листя.
Сильна злива затопила торговельний центр “Метроград”, розташований у підземному переході в районі Бессарабської площі. Його роботу призупинено на час прибирання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автомобільний тунель біля столичного метро "Дорогожичі" затопило
Перекриті і деякі переходи, зокрема на Хрещатику, 13. Крім того, навпроти Центрального універмагу обвалилася частина будівлі з прихованим фасадом, де раніше сталася пожежа.
Водночас навпроти ЦУМу, на Хрещатику, 26, на автівку впало одразу три тополі. Ніхто не постраждав.
Повністю затопило декілька установ, зокрема приміщення “Приватбанку” на Хрещатику, 46, та деякі магазини поруч.
На вулицях ведеться робота з прибирання наслідків зливи.
Як повідомляв УНН, через нічну зливу у Києві на ранок четверга було заблоковано рух трамваїв маршруту №18.