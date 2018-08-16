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Автомобільний тунель біля столичного метро "Дорогожичі" затопило

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через сильну зливу, яка накрила Київ у ніч на четвер, затопило автомобільний тунель на перехресті вулиць Теліги та Щусєва біля станції столичного метро "Дорогожичі". У Деснянському районі зірвало металеву вишку мобільного зв'язку на житловому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі столичного управління ДСНС.

Автомобільний тунель біля столичного метро "Дорогожичі" затопило

За інформацією рятувальників, у місцях підтоплень на ранок четверга уже відкачано 45 куб. м води.

"Проводилися роботи з відкачування води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вулиці Теліги та вулиці Щусєва", - повідомили у відомстві.

Також вказано, що внаслідок негоди на вулиці Братиславська, 8А, у Деснянському районі столиці металева вишка мобільного зв'язку "Київстара" звисає із 5-поверхового житлового будинку. "На місці залишаються рятувальники КАРС КМДА, які очікують автокран та представників мобільного зв’язку", - додали у відомстві.

Також, за даними ДСНС, на проулку Політтехнічному, 1/33, похилено ялинку висотою 15 метрів. Представники "Київзеленбуд" будуть проводити роботи щодо її відновлення.

Крім того, внаслідок негоди повалило 14 дерев. 

Так, на ранок четверга прибрано дерева на Петрівській алеї напроти входу до стадіону Лобановського.

На вулиці Дегтярівська на перетині Довженка прибрано три дерева із проїжджої частини дороги, як і на вулиці Трохсвятительська, 9.

На вулиці Русанівська набережна, 18, також прибрано дерева із проїжджої частини дороги на в'їзді до підстанції швидкої медичної допомоги. Дерева з автодороги прибрали і на вулиці Ванди Василевської/провулок Тбіліський, на вулиці Велика Васильківська, 23А.

На вулиці Московська, 36, знято частину звисаючої металевої покрівлі з 5-поверхового житлового будинку.

Окрім того, біля метро "Чернігівська" під мостом надавалась допомога із буксирування 3-х підтоплених автомобілів.

Нагадаємо, негода пронеслася центром Києва, через що зірвало дах у кіоску, повалило гілки дерев.

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