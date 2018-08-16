Автомобільний тунель біля столичного метро "Дорогожичі" затопило

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через сильну зливу, яка накрила Київ у ніч на четвер, затопило автомобільний тунель на перехресті вулиць Теліги та Щусєва біля станції столичного метро "Дорогожичі". У Деснянському районі зірвало металеву вишку мобільного зв'язку на житловому будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі столичного управління ДСНС.