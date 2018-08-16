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Автомобильный тоннель у столичного метро "Дорогожичи" затопило

Киев • УНН

 • 20184 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за сильного ливня, который накрыл Киев в ночь на четверг, затопило автомобильный тоннель на перекрестке улиц Телиги и Щусева возле станции столичного метро "Дорогожичи". В Деснянском районе сорвало металлическую вышку мобильной связи на жилом доме. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичного управления ГСЧС.

Автомобильный тоннель у столичного метро "Дорогожичи" затопило

По информации спасателей, в местах подтоплений на утро четверга уже откачано 45 куб. м воды.

"Проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улицы Телиги и улицы Щусева", - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в результате непогоды на улице Братиславская, 8А, в Деснянском районе столицы металлическая вышка мобильной связи "Киевстара" свисает с 5-этажного жилого дома. "На месте остаются спасатели КАРС КГГА, которые ожидают автокран и представителей мобильной связи", - добавили в ведомстве.

Также, по данным ГСЧС, на переулке Политтехничном, 1/33, покосилась елка высотой 15 метров. Представители "Киевзеленстроя" будут проводить работы по ее восстановлению.

Кроме того, в результате непогоды были повалены 14 деревьев.

Так, на утро четверга убрано деревья на Петровской аллее напротив входа на стадион Лобановского.

На улице Дегтяревская на пересечении Довженко убрано три дерева с проезжей части дороги, как и на улице Трохсвятительська, 9.

На улице Русановская набережная, 18, также убрано деревья с проезжей части дороги на въезде к подстанции скорой медицинской помощи. Деревья с автодороги убрали и на улице Ванды Василевской/переулок Тбилисский, на улице Большая Васильковская, 23А.

На улице Московская, 36, снята часть свисающей металлической кровли с 5-этажного жилого дома.

Кроме того, возле метро "Черниговская" под мостом предоставлялась помощь по буксировке 3-х подтопленных автомобилей.

Напомним, непогода пронеслась по центру Киева, из-за чего сорвало крышу в киоске, повалило ветви деревьев.

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