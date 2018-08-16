Крещатик после ливня: затопленные переходы, сорванные крыши и обрушившееся здание

Вдоль всего Крещатика, начиная от Европейской площади до Бессарабского рынка можно увидеть последствия разрушительной стихии - сорваны крыши МАФов и летних террас ресторанов, затоплены переходы, на улицах грязь, ветки и листья.

Сильный ливень затопил торговый центр "Метроград", расположенный в подземном переходе в районе Бессарабской площади. Его работа приостановлена ​​на время уборки.

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Перекрыты и некоторые переходы, в частности на Крещатике, 13. Кроме того, напротив Центрального универмага обрушилась часть здания со скрытым фасадом, где ранее произошел пожар.

В то же время напротив ЦУМа на Крещатике, 26, на машину упало сразу три тополя. Никто не пострадал.

Полностью затопило несколько учреждений, в том числе помещение "Приватбанка" на Крещатике, 46, и некоторые магазины рядом.

На улицах ведется работа по уборке последствий ливня.

Как сообщал УНН, из-за ночной ливень в Киеве на утро четверга было заблокировано движение трамваев маршрута №18.