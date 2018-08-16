Крещатик после ливня: затопленные переходы, сорванные крыши и обрушившееся здание
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Ночью в Киеве прошел сильный ливень: на главной улице столицы затоплены подземные переходы и некоторые помещения, повалены деревья, а также обрушилась часть здания на Крещатике, где раньше произошел пожар. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Вдоль всего Крещатика, начиная от Европейской площади до Бессарабского рынка можно увидеть последствия разрушительной стихии - сорваны крыши МАФов и летних террас ресторанов, затоплены переходы, на улицах грязь, ветки и листья.
Сильный ливень затопил торговый центр "Метроград", расположенный в подземном переходе в районе Бессарабской площади. Его работа приостановлена на время уборки.
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Перекрыты и некоторые переходы, в частности на Крещатике, 13. Кроме того, напротив Центрального универмага обрушилась часть здания со скрытым фасадом, где ранее произошел пожар.
В то же время напротив ЦУМа на Крещатике, 26, на машину упало сразу три тополя. Никто не пострадал.
Полностью затопило несколько учреждений, в том числе помещение "Приватбанка" на Крещатике, 46, и некоторые магазины рядом.
На улицах ведется работа по уборке последствий ливня.
Как сообщал УНН, из-за ночной ливень в Киеве на утро четверга было заблокировано движение трамваев маршрута №18.