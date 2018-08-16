Негода у Києві заблокувала рух трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Через нічну зливу у Києві на ранок четверга було заблоковано рух трамваїв маршруту №18. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Із 6:15 на вулиці Глибочицька, 72 у напрямку вулиці Старовокзальної заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 через занесення трамвайної колії піском. На місці працюють відповідні служби міста та КП.
Крім того, два дерева, які впали, заблокували із 5:00 виїзд тролейбусів із депо № 2 та рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, рух тролейбусів тред № 2 у напрямку метро "Шулявська", тролейбусів №№ 22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу та тролейбусів маршруту № 30 "вул. Милославська – ст. Зеніт". Наразі рух відновлено.
Також із 5:50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі водою залило проїжджу частину, через що заблоковано №№ 29, 50, 50к тролейбусних маршрутів. Рух було відновлено о 6:25.
Нагадаємо, автомобільний тунель біля столичного метро "Дорогожичі" затопило.