Непогода в Киеве заблокировала движение трамваев

С 6:15 на улице Глубочицкая, 72 в направлении улицы Старовокзальной заблокировано движение трамваев маршрута № 18 из-за заноса трамвайного пути песком. На месте работают соответствующие службы города и КП.

Кроме того, два дерева, которые упали, заблокировали с 5:00 выезд троллейбусов из депо № 2 и движение троллейбусов №№ 22, 27, 30, движение троллейбусов тред № 2 в направлении метро "Шулявская", троллейбусов №№ 22, 27, 30 до Индустриального путепровода и троллейбусов маршрута № 30 "ул. Милославская - ст. Зенит". Сейчас движение восстановлено.

Также с 5:50 на ул. Освободителей, 7 в направлении Дарницкой площади водой залило проезжую часть, из-за чего заблокировано №№ 29, 50, 50к троллейбусных маршрутов. Движение было восстановлено в 6:25.

Напомним, автомобильный тоннель у столичного метро "Дорогожичи" затопило.