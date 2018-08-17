Львовом пронеслася потужна злива: автомобілі "пливуть" вулицями
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Потужна злива пройшла у Львові, через що дощова вода затопила вулиці міста. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, затоплено центр міста. Найбільше потерпають, зокрема, вулиці Сахарова та Городоцька. Крізь воду намагаються проїхати автомобілі. Легковики мало не по дах у воді. А маршруткам вода затоплює фари.
Раніше Укргідрометцентр попереджав, що сьогодні у західних областях очікуються дощі та грози.
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Нагадаємо, негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці. Так, через сильну зливу і вітер знесло дах в одному з МАФів, зірвало рекламні банери з будинків, затопило вулиці.