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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Львовом пронеслася потужна злива: автомобілі "пливуть" вулицями

Київ • УНН

 • 20628 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 серпня. УНН. Потужна злива пройшла у Львові, через що дощова вода затопила вулиці міста. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Львовом пронеслася потужна злива: автомобілі "пливуть" вулицями

Так, затоплено центр міста. Найбільше потерпають, зокрема, вулиці Сахарова та Городоцька. Крізь воду намагаються проїхати автомобілі. Легковики мало не по дах у воді. А маршруткам вода затоплює фари.

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що сьогодні у західних областях очікуються дощі та грози.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хрещатик після нічної зливи: затоплені переходи, зірвані дахи і обвалена будівля

Нагадаємо, негода, яка пронеслася Києвом в ніч на четвер, наробила біди у центрі столиці. Так, через сильну зливу і вітер знесло дах в одному з МАФів, зірвало рекламні банери з будинків, затопило вулиці. 

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