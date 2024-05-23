Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Провел встречу со Специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом. Об этом сообщает Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Во время встречи Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выразил искреннюю благодарность Греции за ее поддержку, в частности за участие в программе реабилитации украинских детей, пострадавших от агрессии террористической страны.

Также во время обсуждения был рассмотрен вопрос возможности активного участия Греции в содействии возвращению украинских гражданских заложников в рамках реализации 4 пункта Формулы Мира Президента Украины.

Кроме того, данная встреча стала возможностью для Украины пригласить Грецию присоединиться к Международной коалиции за возвращение детей, к которой уже присоединилось 36 стран.

Спасибо господину Ламбридису за встречу и надеюсь на наше дальнейшее результативное сотрудничество - поблагодарил Дмитрий Лубинец.

Лубинец заявил, что на этой неделе возможны положительные новости по вопросу возвращения детей