Лубінець обговорив з Грецією питання повернення заручників та реабілітації дітей
Київ • УНН
Омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся зі Спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Греці з питань України Спірідоном Ламбрідісом, щоб обговорити підтримку Грецією України, зокрема реабілітацію постраждалих дітей, сприяння поверненню цивільних заручників.
Провів зустріч зі Спеціальним уповноваженим Міністерства закордонних справ Греції з питань України Спірідоном Ламбрідісом. Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Під час зустрічі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловив щиру вдячність Греції за її підтримку, зокрема за участь у програмі реабілітації українських дітей, постраждалих від агресії терористичної країни.
Також у часі обговорення було розглянуто питання можливості активної участі Греції у сприянні повернення українських цивільних заручників у межах реалізації 4 пункту Формули Миру Президента України.
Крім того, дана зустріч стала можливістю для України запросити Грецію доєднатися до Міжнародної коаліції за повернення дітей, до якої вже долучилося 36 країн.
Дякую пану Ламбрідісу за зустріч та сподіваюся на нашу подальшу результативну співпрацю
Лубінець заявив, що на цьому тижні можливі позитивні новини з питання повернення дітей22.05.24, 14:43 • 27933 перегляди