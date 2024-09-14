Лубинец: большинство освобожденных пленных удерживались россиянами с первых дней войны
Киев • УНН
Украина провела 57-й обмен пленными, освободив еще 103 военных. Большинство удерживались с первых дней войны, нуждаются в реабилитации. В целом возвращено 3672 украинца.
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подавляющее большинство из освобожденных 103 украинцев во время очередного обмена - это люди, которые удерживались россиянами с первых дней войны. По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Украине удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев. Первые видео с освобожденными украинцами Лубинец опубликовал у себя в Telegram, передает УНН.
Детали
Как рассказал Лубинец, среди освобожденных - защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.
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Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны.
"Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось", - указал Омбудсман.
Он также рассказал, что сегодня 103 семьи получили долгожданную весть. Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев, добавил Лубинец.
Также он поделился кадрами, как побратимы обнимаются после возвращения домой.
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