Лубинец: большинство освобожденных пленных удерживались россиянами с первых дней войны

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подавляющее большинство из освобожденных 103 украинцев во время очередного обмена - это люди, которые удерживались россиянами с первых дней войны. По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Украине удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев. Первые видео с освобожденными украинцами Лубинец опубликовал у себя в Telegram, передает УНН.

Детали

Как рассказал Лубинец, среди освобожденных - защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

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Подавляющее большинство освобожденных - люди, которые удерживались с первых дней войны.

"Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось", - указал Омбудсман.

Он также рассказал, что сегодня 103 семьи получили долгожданную весть. Всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев, добавил Лубинец.

Также он поделился кадрами, как побратимы обнимаются после возвращения домой.

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