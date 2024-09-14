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Лубінець: більшість звільнених полонених утримувалися росіянами з перших днів війни

Лубінець: більшість звільнених полонених утримувалися росіянами з перших днів війни

Київ • УНН

 • 28868 перегляди

Україна провела 57-й обмін полоненими, звільнивши ще 103 військових. Більшість утримувалися з перших днів війни, потребують реабілітації. Загалом повернуто 3672 українців.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що переважна більшість із звільнених 103 українців під час черговорого обміну - це люди, які утримувалися росіянами з перших днів війни. За його словами, загалом з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців. Перші відео із звільненими українцями Лубінець опублікував у себе у Telegram, передає УНН.

Деталі

Як розповів Лубінець, серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Ще 103 українських воїнів повернулися з російського полону14.09.24, 14:22 • 117056 переглядiв

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни.

"Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився", - вказав Омбудсман.

Він також розповів, що сьогодні 103 родини отримали довгоочікувану звістку. Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців, додав Лубінець.

Також він поділився кадрами, як побратими обіймаються після повернення додому.

Обмін полоненими: серед звільнених - 31 захисник "Азовсталі”, українців вдалось повернути завдяки ОАЕ14.09.24, 14:36 • 28024 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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