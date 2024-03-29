Литвиненко: СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях борьбы

Новоназначенный секретарь СНБО Александр Литвиненко во время своего представления Президентом Владимиром Зеленским заверил, что сделает все для укрепления безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Обещаю, что мы сделаем все, чтобы быть полезными для вас. СНБО - это инструмент, который приобретает чрезвычайную важность в современных условиях нашей борьбы за существование против российского агрессора - подчеркнул он.

Поздравляя Александра Литвиненко с назначением, Президент заявил об обновлении работы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Александр Валерьевич работал в СНБО, и сейчас этот опыт может совместить с опытом работы на должности руководителя Службы внешней разведки Украины. Фактически именно в такой связи - СНБО и СВР - стоит рассматривать то, как и над чем дальше должен работать Совет нацбезопасности и его Аппарат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности