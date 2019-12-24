Литва осуждает запуск поездов по Крымскому мосту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал нарушением международного права открытие железнодорожного движения Керченского моста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Линкявичюса в Twitter.
Он отметил, что строительство железной дороги Керченского моста между оккупированным Крымом и Россией является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы осуждаем это нарушение международного права. Литва никогда не признает незаконной аннексию Крыма", - написал дипломат.
Евросоюз также осудил открытие Россией железнодорожного участка "Крымского моста".
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав российскую сторону выполнить свои обязательства.