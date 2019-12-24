Литва засуджує запуск поїздів по Кримському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченського мосту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Лінкявічюса у Twitter.
Він зазначив, що будівництво залізниці Керченського мосту між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.
"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - написав дипломат.
Євросоюз такж засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту".
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Україні, закликавши російську сторону виконати свої зобов'язання.