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Литва засуджує запуск поїздів по Кримському мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс назвав порушенням міжнародного права відкриття залізничного руху Керченського мосту. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Лінкявічюса у Twitter.

Він зазначив, що будівництво залізниці Керченського мосту між окупованим Кримом і Росією є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми засуджуємо це порушення міжнародного права. Литва ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - написав дипломат.

Євросоюз такж засудив відкриття Росією залізничної ділянки "Кримського мосту".

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності Україні, закликавши російську сторону виконати свої зобов'язання.

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