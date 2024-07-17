Литва с 18 июля запретит въезд в страну автомобилей с белорусскими номерами. Об этом пишет LRT, передает УНН.

Детали

Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства их владельца или водителя. Автомобили, которые уже находятся на территории Литвы, должны быть вывезены до 18 января 2025 года.

В случае если владельцы машин не сделают этого, то они будут оштрафованы, а автомобиль - конфискован.

Отмечается, что несмотря на запрет до 16 августа 2024 года в Литву разрешено въезжать автомобилям с белорусскими номерами, владельцы которых имеют действующие визу или вид на жительство и управляют автомобилем с личной целью (не для продажи).

Также новые ограничения не коснутся автомашин с белорусскими дипломатическими номерами.

Дополнение

Ранее аналогичные ограничения против автомобилей с белорусскими ввели Латвия и Польша.

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